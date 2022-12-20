В Самаре установили «Коробку желаний» для подарков ребятам из детских домов

Любой желающий может принести игрушку

В Самарской губернской думе уже третий год в канун Нового года каждый может почувствовать себя немного Дедом Морозом. По инициативе вице-спикера регионального парламента Александра Милеева в холле появилась большая коробка, куда любой желающий может положить подарок для воспитанников одного из детских домов Самары.

Эта идея родилась еще в 2020, «ковидном» году, когда сироты особенно чувствовали себя отрезанными от мира. Мне хотелось, чтобы мои коллеги-депутаты, да и все посетители думы смогли сделать доброе дело, порадовать детей подарками к Новому году. Меня поддержал общественный молодежный парламент и мы, можно сказать, уже традиционно проводим эту акцию «Коробка желаний». В прошлом году нам удалось собрать много отличных и очень приятных подарков для детей. Надеюсь, что и в этом году мы сможем порадовать их сюрпризами под елкой, — рассказал Александр Милеев.

В «Коробке желаний» могут принять участие все жители Самары и области. Красочный ящик для подарков установлен на первом этаже Самарской губернской думы по адресу: Молодогвардейская, 187.

Подарком детям могут стать куклы, машинки, фигурки животных, наборы для игр в повара, доктора или строителя, пазлы, книги, все для лепки, конструкторы и настольные игры. Стоит обратить внимание, что по требованиям безопасности детям нельзя дарить старые, б/у товары, мягкие, деревянные и стеклянные игрушки, косметику и игры с множеством мелких деталей. Также не стоит выбирать острые, бьющиеся и опасные для детей вещи.

Акция «Коробка желаний» продлится с 12 по 26 декабря. После чего все подарки будут переданы в детский дом, как раз к главному празднику — Новому году.