В Самаре планируют снести гостиницу у филармонии

Недостроенная гостиница отправится под снос. Фото: госзакупки

В Самаре снесут недостроенную гостиницу, расположенную рядом с филармонией. Отмечают, что торги по поиску подрядчика прошли с нарушениями.

Трехэтажная постройка сделана из железобетонного каркаса. Здание хотели ввести в эксплуатацию, как гостиницу, но так и не достроили. Сначала цена контракта для сноса превысила 4 млн рублей, но компания «МАКССТРОЙ-ТРАНС» предложила провести работы всего лишь за 1,5 миллиона рублей. В документах заказчик отметил, что подрядчик должен иметь статус саморегулируемой организации, но данное требование способствует ограничению конкуренции.

На данный момент жалобу направили на рассмотрение. Торги приостановили. Ранее территорию планировали зачистить за 36 дней.

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