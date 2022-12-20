12 трамваев белорусского производства поступят в Самару до 1 июля 2023 года

В Самару привезут трамваи модели БКМ-811 / Фото: holdingbkm.com

В Самару в 2023 году поступят 12 низкопольных одновагонных трамваев. МП «ТТУ» приобретет их в лизинг. На эти цели планируется потратить до 1,1 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, все трамваи должны быть изготовлены на белорусском заводе «БЕЛКОММУНМАШ» в 2023 году. Модель – БКМ-811. Стоимость одного трамвая составит 69,2 млн рублей, всех 12 – 831 млн рублей. Составы должны быть оснащены системой БНТС, USB-разъемами и системой видеонаблюдения, состоящей из 8 камер.

Подрядчик должен будет поставить трамваи в Самару до 1 июля 2023 года. Срок действия договора финансовой аренды составит 59 месяцев или почти пять лет.

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