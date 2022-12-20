В Самаре самые скромные бюджеты на новогодние подарки

Самарцы не настроены тратить много на подарки
Фото: Архив "КП"
По всей стране у жителей снизился бюджет на подарки. В Самаре горожане показали самые скромные результаты.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, новогодние подарки чаще делают женщины, однако, они тратят меньше, чем мужчины. Самый большой бюджет на подарки у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Красноярска, а самые скромные в Самаре и Казани. Отмечают, что чаще всего респонденты готовят подарки для родственников. Средняя сумма презентов в это году составляет 12,5 тысяч рублей.
Опрошенные также подчеркнули, что собираются подготовить подарки своим половинка. Купить что-то себе хотят только 13% респондентов.
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