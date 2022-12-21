В этом году более тысячи самозанятых Самарской области получили поддержку в разных формах. Фото: минэкономразвития региона

В Самарской области зарегистрировано 150 тысяч самозанятых. Все они пользователи специального налогового режима, который начал действовать в регионе с 1 января 2020 года.

Разные сферы производства охватывают предприниматели. Создаются творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье, сувениры и предметы интерьера, продукты питания и другое.

За все время общий доход самозанятых уже превысил 30 миллиардов рублей. В этом году более тысячи самозанятых Самарской области получили поддержку в разных формах. Для консультации все желающие могут обратиться в один из центров «Мой бизнес».

— Наш комплексный подход позволяет ускорить развитие проектов начинающих предпринимателей до успешных предприятий, создающих рабочие места и развивающих родной регион, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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