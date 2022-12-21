Хорошая комплектация, внешний вид и низкая стоимость: самарцы стали лучше относиться к китайским автомобилям

Самой продаваемой маркой автомобилей является Haval. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Опрос Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке автомобилей Автокод показал, что каждый третий житель Самары отмечает возросшее качество китайских автомобилей. Больше всего горожан привлекает хорошая комплектация, внешний вид и низкая стоимость.

Жители Самары еще больше доверяют производителям японских (50%), немецких (26%) и корейских (9%) авто. А 71% самарцев стали лучше относиться к автомобилям китайского производства. Из них 37% уже сейчас готовы купить Haval, Chery или Lifan. А 11% всегда нравились китайские машины.

В этом году китайские автомобили больше всего покупали в июне, августе и октябре. Самой продаваемой маркой автомобилей является Haval. Его продажи с января 2022 года увеличились на 84%. Популярны также автомобили Geely (+63%), Faw (+35%), Chery (+31%) и Lifan (+5%).

В пользу китайских брендов самарцы называют также отделку салона, дешевые запчасти и развитые дилерские сети. Но есть у горожан и опасения, среди которых проблемы при перепродаже машины, долговечность двигателя и электроники, качество кузова и сборки.

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