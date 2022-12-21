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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:04

Mortal Kombat по-самарски: в автобусе № 50 кондуктор и пассажир устроили потасовку

Пьяные кондуктор и пассажир подрались в автобусе № 50 в Самаре вечером 20 декабря
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчины схватили друг друга за грудки и наносили поочередно удары. Фото: скриншот видео

Мужчины схватили друг друга за грудки и наносили поочередно удары. Фото: скриншот видео

В интернете появилась информация о вечерней потасовке в автобусе № 50 в Самаре. По словам автора видеоролика, 20 декабря в 20:00 в общественном транспорте подрались кондуктор и пассажир.

— Mortal Kombat в автобусе: нетрезвый кондуктор выводил нетрезвого пассажира, который не хотел платить. Они нашли друг друга, — пишет автор в телеграм-канале "СамараДТП".

Мужчины схватили друг друга за грудки и наносили поочередно удары. Самарцы сравнили это зрелище с известной видеоигрой. На фоне «ринга» видны испуганные, удивленные и возмущенные лица пассажиров.

Вступать в конфликт и разнимать противников не решился никто из людей в переполненном автобусе. Чем закончилась драка, неизвестно.