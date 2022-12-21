Конкурсный отбор на пост главы Самары состоится 23 декабря 2022 года

Из 15 кандидатов выберут двух, которых рекомендуют к рассмотрению думой Самары / Фото: gordumasamara.ru

Стало известно, когда подведут итоги конкурса по выбору главы Самары. Конкурсный отбор состоится в пятницу, 23 декабря 2022 года.

- В конкурсную комиссию были представлены документы от 15 претендентов. Среди них: граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования, а также действующая глава города Елена Лапушкина, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

Кандидатам предстоит пройти собеседование, которое будет включать оценку представленных документов, в том числе оценку программ, концепций и предложений по развитию города. Конкурсная комиссия отберет двух финалистов, которых рекомендуют для рассмотрения думой Самары.

Конкурсный отбор состоится в 12:00 в пятницу, 23 декабря 2022 года, в здании гордумы (ул. Куйбышева, 124). Согласно правилам, новый мэр областной столицы будет избран сроком на 5 лет.

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