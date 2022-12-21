Самарец понесет уголовную ответственность за найденную банковскую карту

Подозреваемый признался в краже денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти Самарской области местный житель подозревается в краже денег с чужой карты. Мужчина нашел ее на улице.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в полицию обратился потерпевший. Он рассказал, что с его карты кто-то начал списывать деньги. Правоохранители изучили выписку и опросили продавцов в торговых точках. Подозреваемого удалось задержать. Мужчина рассказал, что нашел карту на улице и решил попробовать оплатить еду и алкоголь.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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