В Самаре женщина-юрист перевела мошенникам около 2 миллионов рублей

Женщина перевела мошенникам крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница, работающая юристом, перевела мошенникам крупную сумму. Она поверила аферистам, которые представились сотрудниками банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, неизвестный сообщил потерпевшей, что мошенники собираются оформить на нее кредит. Чтобы избежать списания, «сотрудник банка» посоветовал женщине самостоятельно взять кредит в 388 тысяч рублей. Местная жительница доверилась и отправила средства на продиктованный номер счета. На следующий день злоумышленник вновь позвонил и посоветовал перевести на этот раз 562 тысячи рублей, а на третий день потерпевшая оформила займ на 1 миллион рублей.

Местная жительница перевела мошенникам около 2 миллионов рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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