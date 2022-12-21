Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей

Виктор Акопьян на заседании координационного совета по десятилетию детства

В Самарской области с 2018 года построено и возвращено в систему образования 54 детских сада, рассказали на заседании координационного совета по десятилетию детства под председательством министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. Количество дополнительных мест составило – 14597. В рамках реализации национального проекта «Образование» построен второй корпус школы №26 в областной столице. Активно развивается и система дополнительного образования.

- Наш регион по итогам 2021 года занимает 5 место в стране по охвату детей программами дополнительного образования. В этом направлении у нас активно развито межведомственное взаимодействие, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» мы создали Навигатор дополнительного образования. Он дает возможность конструировать индивидуальные образовательные траектории обучения детей.

В Самарской области была поставлена цель - увеличить охват детей техническим творчеством. По итогам 2022 года этот показатель равен 26%. Во многом это благодаря национальному проекту «Образование». В его рамках в 214 школах открылись центры «Точка роста», в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования «IT-куб», а на базе Самарского государственного технического университета – Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды.

- Кроме того, по инициативе нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создали мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 – поставили мобильные компьютерные классы, - пояснил глава регионального минобра. – В Самарской области уделяется большое внимание не только развитию и популяризации технического творчества среди детей, наш регион занимает первое место в России по созданию спортивных клубов. В будущем году мы продолжим работать над созданием школьных спортивных лиг по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дзюдо.

С целью создания комфортных условий для занятия спортом в рамках национального проекта «Образование» с 2019 года отремонтированы спортивные залы в 12 школах, в 2021-2022 годах еще в 29 – за счет областного бюджета.

В настоящее время больше 26 000 детей Самарской области в возрасте от 8 до 17 лет занимаются в театральных кружках. По созданию школьных театров губерния в тройке лидеров в России.

- Наши дети стали активнее принимать участие в олимпиадном движении, конкурсе «Большая перемена», научно–технологических проектах «Большие вызовы», - отметил Виктор Акопьян.- Мы стараемся создать равные условия для развития детей. В рамках национального проекта «Образование» обновляем материально-техническую базу в коррекционных школах. В 2023 году в рамках проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» у нас на базе Центра специального образования будет создан ресурсно-методический центр.

По итогам заседания координационного совета работа министерства образования и науки Самарской области признана результативной, а всем участникам поручено оценить эффективность своей работы и сравнить их с достижениями 2021 года.