Наворовали на 3 млн рублей: в Самарской области осудят серийных похитителей лодок и моторов

Жертвами серийных воров стали 12 человек / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

В Самарской области раскрыли серию краж лодок и лодочных моторов. Преступники орудовали по ночам на участке реки Волги от Самары до Жигулевска. Сумма причиненного ущерба составила более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

- Заявления о пропаже плавсредств и моторов к ним стали поступать от граждан летом 2021 года. Чаще всего пропадали лодки ПВХ с маломощными подвесными моторами, которые отдыхающие оставляли без присмотра на островах, - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что к преступлениям могут быть причастны три человека: 38-летний житель региона, ранее судимый за кражу; 41-летний самарец, судимый за имущественные преступления, и его сожительница-ровесница. Подозреваемых задержали при содействии бойцов ОМОН «Смерч» (на транспорте) на берегу реки Сок, где они отдыхали в палатках.

В отношении троицы возбудили 10 уголовных дел. Потерпевшими признаны 12 человек. Установлено, что подозреваемые похищали не только лодки и моторы, но еще личные вещи отдыхающих (более 100) – от детских носков до снаряжения для дайвинга и рыболовных снастей.

– Одну из краж совершили сожители, остальные – двое мужчин. Похищенные лодки они приводили в негодность и избавлялись от них. Моторы и некоторые вещи продавали, – отметили правоохранители.

В настоящее время расследование завершено. Уголовные дела, состоящие из 22 томов, переданы на рассмотрение в суд.

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