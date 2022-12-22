Александр Хинштейн попросил проверить председателя Шестого кассационного суда в Самаре

Все дело в том, что председатель ездит на автомобиле Toyota Sequoia, которой пользоваться он не имеет права. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил проверить председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Об этом народный избранник сообщил в своем телеграм-канале.

Все дело в том, что председатель ездит на автомобиле Toyota Sequoia, которой пользоваться Ефанов не имеет права. По словам депутата машина принадлежит ООО «УК «Тон-сервис», являющемуся исполнителем госконтрактов с Шестой кассацией.

— Пользоваться ей председатель суда не имеет права ни при каких обстоятельствах: неслучайно в запросах я прошу проверить его на предмет получения взятки. Опровергнуть эти факты Ефанову будут труднее, чем отбиться от обвинений, что он носит часы Breguet ценой в 2 его годовых зарплаты (16 миллионов рублей). Как я и предполагал, судья заявил, что на его руке – дешёвая подделка, — написал Александр Хинштейн.

Как утверждает депутат, Александр Ефанов регулярно использует «коммерческую» иномарку, на ней его видело множество людей, и даже было сделано фото осенью на стоянке суда. Также народный избранник прикладывает список автомобилей для проезда на территорию ГКУ СО «Государственный представительский комплекс» (1-я просека). В нем за Ефановым числится две машины: Genesis и та самая Toyota Sequoia.

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