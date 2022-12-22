В Самаре распланируют территорию у Фабрики-кухни площадью почти 10 га

Площадку у филиала Третьяковки ждет обновление / Фото: Евгений Щекин

В Самаре планируют заняться освоением застроенной территории в Октябрьском районе. Речь идет об участке у Фабрики-кухни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Разрешить ООО «Стимул» подготовку документации по планировке территории площадью 9,49 га в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда и улицы Луначарского, - говорится в документе.

Компания должна будет подготовить проект и предоставить его в департамент градостроительства Самары в течение 12 месяцев. Отметим, в границах участка находятся Фабрика-кухня, в которой будет работать филиал Третьяковской галереи, стадион «Волга», офисные здания и автосервис.

Напомним, мэрия Самары также опубликовала постановление о комплексном развитии другой территории в Октябрьском районе. Это участок площадью 1,99 га, расположенный в границах улицы Советской Армии, третьей и четвертой просек.

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