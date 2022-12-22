Глава Самары Елена Лапушкина поздравила работников с Днем энергетика 22 декабря 2022

Глава города пожелала специалистам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Фото: администрация Самары

Сегодня, 22 декабря 2022 года, отмечается профессиональный праздник работников энергетической отрасли. С Днем энергетика поздравила причастных глава Самары Елена Лапушкина.

— Поздравляю уважаемых работников и ветеранов. В этот праздник хочется с особой теплотой поблагодарить вас за добросовестный труд, профессионализм, мастерство и верность выбранному делу, — сказала Елена Лапушкина.

Глава региона также отметила готовность специалистов даже в самых непростых условиях делать все, чтобы жители Самарской области были обеспечены стабильным и безопасным энергоснабжением. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит работа предприятий и учреждений Самары.

— Уважаемые энергетики! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. С праздником, — поздравила мэр города.

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