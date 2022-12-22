В Самаре планируют модернизировать трамвайные линии от проспекта Ленина до Московского шоссе

В ближайшем времени власти планируют приобрести 12 новых трамвайных вагонов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во вторник, 20 декабря, на заседании общественного совета при городском департаменте транспорта обсуждался вопрос модернизации трамвайных линий.
— Уже разработана пятилетняя программа модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Она предварительно согласована министерством транспорта Самарской области, — сообщили в городской администрации.
В двух прошлых годах специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» подготовили документы транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации. Они предусматривают разные мероприятия по развитию транспортной отрасли.
Эти мероприятия учтены и при подготовке актуализированной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Напомним, в ближайшем времени власти планируют приобрести 12 новых трамвайных вагонов и один электробус с двумя зарядными станциями.
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