В Самаре планируют модернизировать трамвайные линии от проспекта Ленина до Московского шоссе

В ближайшем времени власти планируют приобрести 12 новых трамвайных вагонов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 20 декабря, на заседании общественного совета при городском департаменте транспорта обсуждался вопрос модернизации трамвайных линий.

— Уже разработана пятилетняя программа модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Она предварительно согласована министерством транспорта Самарской области, — сообщили в городской администрации.

В двух прошлых годах специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» подготовили документы транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации. Они предусматривают разные мероприятия по развитию транспортной отрасли.

Эти мероприятия учтены и при подготовке актуализированной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Напомним, в ближайшем времени власти планируют приобрести 12 новых трамвайных вагонов и один электробус с двумя зарядными станциями.

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