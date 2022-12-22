Три фуры с печками, снаряжением и термосами отправила Самарская область в зону СВО

Очередной гуманитарный груз вскоре доставят военнослужащим / Фото: Единая Россия

Самарская область отправила очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Ценный груз для военнослужащих везут три фуры. Его удалось собрать при поддержке регионального правительства, предприятий, общественников, простых жителей и партии «Единая Россия».

Так, в зону СВО отправили печки, дизельные и бензиновые генераторы, теплое зимнее снаряжение и обмундирование, термобелье. Также гуманитарный конвой доставит бойцам термосы с символикой Самарской области и небольшие елочки, уже украшенные к Новому году.

Вот такие елочки получат бойцы СВО / Фото: Единая Россия

— Спасибо за помощь! Печки и теплая форма нам необходимы. Сейчас холодно — нужно утепляться, отапливать помещения, — благодарят военнослужащие за поддержку.

Отметим, вместе с гуманитарным грузом на передовую отправили три внедорожника «УАЗ». В ближайшее время авто поступят в распоряжение бойцов СВО.

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