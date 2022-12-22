Стратегическая сессия по внедрению принципов клиентоцентричности состоялась в Самаре

Принципы клиентоцентричности планируют внедрить в деятельность органов МСУ региона / Фото: vk.com/tavolga_smr

В среду, 21 декабря 2022 года, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре прошла стратегическая сессия. Она была посвящена внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность органов власти региона.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Петр Королев отметил важность внедрения клиентоцентричного подхода. По его словам, в 2023 году в этом направлении предстоит много работы. Федеральные эксперты, в свою очередь, рассказали о первых шагах при реализации этого проекта и о принципах предоставления госуслуг и сервисов в зависимости от конкретной ситуации.

После этого участники стратегической сессии разбились на команды и проработали несколько жизненных ситуаций. Они придумывали пути решения с использованием инструментов клиентоцентричности. По итогам были приняты стандарты клиентоцентричности и дорожная карта по реализации стратегии.

— Считаю, что состоялось историческое мероприятие. Встреча получилась динамичной и понятной. Очень важно, что участники сессии смогли сразу же, в режиме реального времени, оттестировать всю полученную информацию от экспертов и применить инструменты клиентоцентричности, — отметила руководитель департамента кадровой политики и госуправления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.

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