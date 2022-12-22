В Самаре обновили дороги, ведущие к любимым местам граждан

Специалисты рассказали, где обновили дорожное покрытие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает готовиться к приближающимся новогодним праздникам. Специалисты обновили подъезды к любимым местам горожан.

По информации городской администрации, в регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили участок на улице Авроры (в границах улиц Промышленности и Аэродромной). Общая площадь достигла 35 тысяч квадратных метров. Также отремонтировали улицу Сергея Лазо, которая ведет к Вертолетной площадке, и улицы Вилоновскую и Волжский проспект.

В том числе, работники уложили плиточное покрытие на парковке возле бассейна ЦСК ВВС. Отмечают, что социальная направленность – является приоритетным направлением.

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