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НовостиОбщество22 декабря 2022 11:40

В Самаре обновили дороги, ведущие к любимым местам граждан

В областной столице продолжают подготовку к праздникам
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали, где обновили дорожное покрытие

Специалисты рассказали, где обновили дорожное покрытие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает готовиться к приближающимся новогодним праздникам. Специалисты обновили подъезды к любимым местам горожан.

По информации городской администрации, в регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили участок на улице Авроры (в границах улиц Промышленности и Аэродромной). Общая площадь достигла 35 тысяч квадратных метров. Также отремонтировали улицу Сергея Лазо, которая ведет к Вертолетной площадке, и улицы Вилоновскую и Волжский проспект.

В том числе, работники уложили плиточное покрытие на парковке возле бассейна ЦСК ВВС. Отмечают, что социальная направленность – является приоритетным направлением.

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