В Самарскую область придет метель 23 декабря 2022 года

Регион окутает сильная метель Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь непогода. На регион обрушится ураганный ветер 23 декабря 2022 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. В ночные часы пойдет сильный мокрый снег и начнется метель. Видимость при этом составит 1-2 км. На дорогах гололедица.

Специалисты МЧС по региону рекомендуют гражданам быть аккуратнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию. Водителям нужно избегать внезапных маневров.

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