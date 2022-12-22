В Самаре каждый четвертый сотрудник выгорает на работе

Самарцы часто выгорают на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали о выгорании сотрудников на рабочем месте. Оказалось, каждый четвертый теряет силы один раз в месяц.

Согласно опросу группы Ренессанс страхование и Зарплаты.ру, некоторые работодатели стараются справиться с этой проблемой и проводят личную беседу. Иногда руководство предоставляет отпуск в 1-2 дня. 80% опрошенных работодателей признались, что сотрудники часто сталкиваются со стрессом и выгоранием. В каждой второй компании такое случается раз в полгода. Только 6% опрошенных заявили, что работники подвержены стрессу раз в неделю или ежедневно.

Отмечают, что эмоциональное истощение наступает из-за большого объема задач. Также не последнюю роль играет давление и сроки сдачи работы. По мнению работодателей, сотрудники чувствуют себя лучше, если получают высокую зарплату, имеют хорошего руководителя и ДМС.

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