В Самаре приняли решение взять под охрану «Дом Невской»

Дом взяли под охрану. Фото: "Яндекс Карты"

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия. Здание расположено на улице Фрунзе, 103.

Согласно официальному опубликованию правительства региона, составили документ, в котором утвердили ценность еще одного здание в историческом центре областного центра. Дом построили несколько веков назад. На данный момент на территории разметили областную организацию «Ассоциация врачей частной практики».

Помимо «Дома Невской», под охрану попали декор, фасады, каменные сени и арка. Приказ об утверждении здания культурным памятником уже вступил в свою законную силу.

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