Главы районов Самары отчитались о работе коммунальных служб в период снегопада

Управляющие компании приступили к уборке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару и область накрыла сильная метель с ночи 22 на 23 декабря. Сотрудники профильных служб продолжают бороться с последствиями непогоды.

Несколько глав районов отчитались о проделанной работе и предложили написать о неочищенных участках им в социальных сетях. Так, глава Ленинского района Елена Бондаренко отметила, что ведет личный контроль за уборкой. Работы буду продолжены. Многие специалисты вышли на смену с 4 и 5 утра. Уже обработали 40% пешеходных дорожек и тротуаров.

- Тем, кто не выполняет поставленную задачу, будут выданы предостережения. Материалы будут направлены в Прокуратуру, - указала Елена Бондаренко.

Также о проделанной работе отчитался глава Октябрьского района Сергей Радько. Порядка 300 дворников вышли на смену. Расчистка продолжается.

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