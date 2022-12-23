Движение трамваев могут вновь изменить из-за строительства метро в Самаре

Корректировки могут затронуть участок от Льва Толстого с поворотом на Красноармейскую Фото: администрация Самары

В Самаре могут вновь изменить движение трамваев из-за строительства станции метро «Театральная». Речь идет об участке улицы Галактионовской от улицы Льва Толстого с поворотом на улицу Красноармейскую. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, изменить движение трамваев, возможно, потребуется на время переустройства водовода в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской.

— Завершить работы по переустройству водовода в историческом центре планируется до 30 декабря 2022 года. В дальнейшем необходимо будет сделать две переврезки, в том числе в районе трамвайного межпутья. В конце года решим, будем ли мы частично перекрывать движение, — сказал замглавы Самары.

Владимир Василенко отметил, что, возможно, временно ограничат проезд по одной полосе от улицы Фрунзе в сторону улицы Самарской. Изменения могут коснуться и движения трамваев — от улицы Льва Толстого с поворотом на улицу Красноармейскую.

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