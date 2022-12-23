«Ласточку» снимут с маршрута Самара — Сызрань 24-25 декабря 2022 года

Замена состава связана с производственной необходимостью / Фото: КбшЖД

Скоростной поезд «Ласточка» на два дня снимут с маршрута Самара — Сызрань. Она не будет курсировать по этому направлению 24 и 25 декабря 2022 года.

— «Ласточка» будет временно заменена на состав с вагонами повышенной комфортности. Причина — производственная необходимость, — говорится на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

В субботу, 24 декабря 2022 года, электрички будут ходить по следующему расписанию: Самара (отпр. 7.10) – Сызрань (приб. 8.57), Сызрань (отпр.9.13) – Самара (приб. 11.04), Самара (отпр.18.32) – Сызрань (приб.20.13).

В воскресенье, 25 декабря 2022 года, составы будут курсировать так: Сызрань (отпр. 9.13) – Самара (приб. 11.04), Самара (отпр. 16.08) – Сызрань (приб. 17.46) и Сызрань (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53).

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