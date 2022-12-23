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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:49

В Самаре два кандидата на пост главы города не смогли доказать отсутствие судимости, а одного заподозрили в невыплате алиментов

Их отстранили от участия в конкурсе
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
В Самаре идет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры

В Самаре идет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре проходит заседание комиссии по выбору будущего главы города Самары. Напомним, что срок полномочий нынешней главы Елены Лапушкиной истекает в декабре.

Она стала одним из участников конкурса, подавляющее документы 15 декабря. Кроме нее на должность претендует еще 14 человек, но двоих из них к участию в очном собеседовании не допустили.

Выяснилось, что два претендента не предоставили справку о несудимости. Речь идет о безработном философе Сергее Трухановиче, и безработном инженере Юрии Безбородове. Поэтому голосованием комиссии допустили до конкурса 13 человек.

Сомнения вызвала кандидатура Ильдара Ялдулина, который, как выяснилось, не предоставил справку о доходах малолетнего сына. Он пояснил, что находится в плохих отношениях с женой и не смог получить справку. Комиссия засомневалась, платит ли он алименты, но кандидат смог доказать, что выплаты производит регулярно