В Самаре приняли изменения в бюджет 2022-2024 годов с учетом увеличения в полмиллиарда рублей

Пришлось учесть и поступления по собственным налоговым и неналоговым доходам. Фото: Светлана Осьмачкина

В четверг, 22 декабря, на заседании думы Самары приняли очередные изменения в бюджет 2022-2024 годов. Это потребовалось в связи с получением безвозмездных денег из вышестоящих бюджетов в 2022 году.

— Регион получил почти 542 миллиона рублей. Основная часть этих средств будет направлена на обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта и на переселение людей из аварийного жилья, — сообщили гордуме.

Пришлось учесть и поступления по собственным налоговым и неналоговым доходам. Они увеличились на 102 миллиона, их направят на формирование муниципального дорожного фонда и поддержку муниципальных предприятий.

Внесли изменения и в перераспределение бюджетных средств. За счет этого продолжатся аварийно-восстановительные работы в Куйбышевском районе, где жителей обеспечат горячим водоснабжением и теплоснабжением.

Сейчас доходы бюджета составляют 47,1 млрд рублей, а расходы – 48,5 млрд рублей.

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