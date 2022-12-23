В Самаре на четырех улицах отключат холодную воду 27 декабря 2022 года

В областной столице проведут профилактические работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании продолжают проводить ремонтно-профилактические работы. На следующий неделе запланировано отключение.

По данным «РКС-Самара», в областной столице планируют провести техническое присоединение с кратковременным отключением холодной воды. Специалисты поделились предварительным списком адресов: улица Арзамасская, 20-55; улица Гоголя, 1-38; улица Цеховая, 1-32; улица Изыскательская, 1-27,28. Работники произведут врезку новой линии д-200 мм.

Примерное время отключения – с 09:00 до 15:00, 27 декабря. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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