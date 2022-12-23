Елена Лапушкина представила свою программу развития Самары. Фото: горадминистрация

Елена Лапушкина представила свою программу комиссии по выборам главы города. Действующий мэр рассказала, каким видит развитие Самары дальше

Елена Лапушкина отметила, что сегодня ночью вернулась с заседания Госсовета, где Президент РФ Владимир Путин поставил задачу поддержки молодежи и развития молодежной политики. И именно этой теме она посвятила достаточно большую часть своей программы, которую она предлагает в качестве мэра. Она отметила, как важно сегодня воспитывать патриотизм у молодежи, давать возможности для развития молодежи в меняющемся мире.

Программа, которую она представила комиссии – комплексная, она основывается на целях, которые совпадают с целями представленной недавно Стратегии развития Самары. Среди них- развитие проектов комплексного строительства жилья, общественного транспорта и гражданского общества.

Комиссия поинтересовалась у главы города, вернется ли движение трамваев на улицу Галактионовскую. Она заверила, что да. Также у Елены Лапушкиной спросили, считает ли свою работу на посту мэра успешной.

- Моя работа была напряженной, я отдавала городу все силы. Мне очень хочется продолжить начатые дела, но не мне оценивать свою работу - оценят люди и депутатский корпус,- отметила Елена Лапушкина.

В итоге конкурсная комиссия решила рекомендовать Думе городского округа Самара кандидатуры Елены Лапушкиной и Павла Чумака. Второй тур пройдет 27 декабря.