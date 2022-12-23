Из-за погодных условий каток на площади Славы временно закрыли в Самаре 23 декабря

Ледовое покрытие заливают и обновляют каждый день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 декабря 2022 года, из-за плохих погодных условий каток на площади Славы временно закрыли. Он возобновит работу 24 декабря с 15:00.

В правительстве Самарской области также напомнили, что каток работает с 15 декабря ежедневно с 11:00 до 23:00. Покататься на нем может любой желающий бесплатно.

Радостная новость есть для жителей региона и про работу в новогоднюю ночь. С 31 декабря по 1 января каток на площади Славы будет работать круглосуточно.

Ледовое покрытие заливают и обновляют каждый день. Площадь катка составляет 2 255 кв. м, а толщина – около 15 см. Также на территории установлены новогодние декорации, музыкальное сопровождение и световые иллюминации, есть прокат коньков и теплые павильоны для переодевания.

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