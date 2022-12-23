Самарский врач-гастроэнтеролог назвала топ-7 полезных овощей для детей

Чтобы увлечь маленького ребенка овощами, рекомендуется попробовать фигурную резку овощей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский детский врач-гастроэнтеролог Эльвира Хлопова назвала топ-7 полезных овощей для укрепления детского здоровья.

В рейтинг вошли брокколи, цветная капуста, кабачки, зеленый лук, морковь, свекла, тыква. В них содержится большое количество витаминов, и они полезны для пищеварения. Овощи являются источник клетчатки, необходимой для нормальной и полноценной работы кишечника.

Специалисты рекомендуют сочетать свежие и отварные овощи. Эльвира Хлопова предлагает также несколько советов для того, чтобы включить в рацион ребенка овощи.

— Чтобы увлечь маленького ребенка овощами, попробуйте карвинг (фигурную резку овощей). Это поможет развить интерес ребенка к полезным продуктам и процессу их приготовления. Огурец в форме ежика и цветы из моркови маленькие дети едят охотнее, — рассказала врач.

Еще детский гастроэнтеролог предлагает показывать детям, как растут овощи. Это может сделать их более привлекательными в глазах ребенка. Витамины и минералы, которыми богата растительная пища, также важны для полноценной работы иммунной системы, профилактики вирусных и инфекционных заболеваний.

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