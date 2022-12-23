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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:48

Самарский врач-гастроэнтеролог назвала топ-7 полезных овощей для детей

Маленьким самарцам этот список вряд ли придется по вкусу
Ирина СИНЕГУБОВА
Чтобы увлечь маленького ребенка овощами, рекомендуется попробовать фигурную резку овощей.

Чтобы увлечь маленького ребенка овощами, рекомендуется попробовать фигурную резку овощей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский детский врач-гастроэнтеролог Эльвира Хлопова назвала топ-7 полезных овощей для укрепления детского здоровья.

В рейтинг вошли брокколи, цветная капуста, кабачки, зеленый лук, морковь, свекла, тыква. В них содержится большое количество витаминов, и они полезны для пищеварения. Овощи являются источник клетчатки, необходимой для нормальной и полноценной работы кишечника.

Специалисты рекомендуют сочетать свежие и отварные овощи. Эльвира Хлопова предлагает также несколько советов для того, чтобы включить в рацион ребенка овощи.

— Чтобы увлечь маленького ребенка овощами, попробуйте карвинг (фигурную резку овощей). Это поможет развить интерес ребенка к полезным продуктам и процессу их приготовления. Огурец в форме ежика и цветы из моркови маленькие дети едят охотнее, — рассказала врач.

Еще детский гастроэнтеролог предлагает показывать детям, как растут овощи. Это может сделать их более привлекательными в глазах ребенка. Витамины и минералы, которыми богата растительная пища, также важны для полноценной работы иммунной системы, профилактики вирусных и инфекционных заболеваний.

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