Самарская область вошла в число лучших регионов России для молодых предпринимателей

В 2022 году в регионе получили гранты на развитие своего дела 52 начинающих предпринимателя Фото: правительство Самарской области

Самарская область вошла в число регионов, в которых активно поддерживают молодых предпринимателей и самозанятых до 35 лет. Результаты озвучило министерство экономического развития России.

В Самарской области создали целый комплекс мер поддержки начинающих предпринимателей и самозанятых. Один из самых новых инструментов — гранты до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Обязательные условия для их получения — прохождение обучения и софинансирование проекта предпринимателем (не менее 25%).

— Молодежь Самарской области — это инициативные и очень вовлеченные люди, которые реализуют свои таланты в разных направлениях предпринимательской деятельности. Конкурс грантов объединил их на площадке центра «Мой бизнес». Там ребята проходили обучение, презентовали свои проекты и доказывали экспертам, что именно их идея должна получить поддержку, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Молодые предприниматели представили на конкурсе проекты в сфере производства, сельского хозяйства, допобразования, красоты и ЗОЖ. В результате гранты на развитие своего дела получили 52 человека. Направить средства на воплощение идей в жизнь они должны в течение года.

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