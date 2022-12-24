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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:22

Дом полицейского управления в Самаре отреставрируют за 91 млн рублей в 2024 году

Заказчиком выступает министерство культуры РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
В порядок приведут двухэтажное здание на улице Фрунзе / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В порядок приведут двухэтажное здание на улице Фрунзе / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре отреставрируют дом полицейского управления. Это здание на улице Фрунзе, 112, в котором с декабря 1917-го по июнь 1918 года находился штаб охраны города. Подрядчика для проведения необходимых работ ищет министерство культуры РФ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в здании нужно привести в порядок фундамент, кладку и ограждающие системы; воссоздать деревянные конструкции и детали, а также элементы из естественного и искусственного камней; отреставрировать декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор. Выполнить все работы подрядчик должен будет до 30 июня 2024 года.

Сейчас идет подача заявок на электронный аукцион. Его итоги подведут 20 января 2023 года .Начальная (максимальная) стоимость контракта — 91 млн рублей.

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