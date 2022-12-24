Музей-галерея «Заварка» заработал в обновленном доме Маштакова в Самаре

"Заварку" планируют сделать частью музея творчества Эльдара Рязанова / Фото: ryazanovmuseum.ru

В Самаре 21 декабря 2022 года открылся музей-галерея Заварка. Его разместили в обновленном доме Маштакова на улице Самарской, 207.

Музей уже активно принимает посетителей. Ежедневно в «Заварке» проходят лекции различных экспертов, посвященные деревянному и каменно-деревянному зодчеству Самары, символизму в деревянной резьбе и генеалогии семьи Маштаковых. Также в галерее можно увидеть экспозицию «Дом Маштакова глазами самарских художников» и артефакты, которые нашли в здании в середине 2010-х годов.

После реставрации в доме Маштакова "заговорили" старинные печи / Фото: vk.com/zavarkagallery

Отметим, в доме сохранились четыре дореволюционные печи. Их превратили в «говорящие» элементы выставочного пространства. К примеру, в одной из них можно послушать интервью с бывшей жительницей дома Маштакова — Маргаритой Барской.

Насколько известно, «Заварку» планируют сделать частью музея творчества режиссера Эльдара Рязанова. Он тоже расположен в старинном дореволюционном здании — в доме штабс-капитана Н.И. Залесова.

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