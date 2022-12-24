В Самаре пропал высокий голубоглазый 16-летний подросток

Самарцев просят помочь в поиске пропавшего подростка / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самаре волонтеры и близкие ищут 16-летнего Кирилла С. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с пятницы, 23 декабря 2022 года. Информация об этом размещена в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы парня: рост 180 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в голубую куртку с темными вставками и темно-серые джинсы, на ногах — кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можно звонить инфоргу поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» — Асе (+7-927-751-87-70).

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