«Ласточку» хотят запустить из Самары в Москву в 2025 году

Пассажиров планируется перевозить на премиальной "Ласточке" / Фото: РЖД

Скоростной поезд «Ласточка» планируют запустить из Самары в Москву. Состав может начать курсировать по этому маршруту в 2025 году. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.

Напомним, планы по открытию нового межрегионального маршрута появились в 2021 году. Тогда Вячеслав Дмитриев сообщал, что РЖД намерены запустить дневной экспресс «Самара — Пенза — Саранск — Москва». Он анонсировал, что пассажиров будет перевозить «Ласточка-Премиум» — состав из пяти вагонов на 340 мест.

Новый поезд между Самарой и Москвой хотели запустить в декабре 2022 года. Однако сроки пришлось сдвинуть. Вячеслав Дмитриев заверил, что проект будет реализован немного позднее. Это произойдет ориентировочно в 2025 году.

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