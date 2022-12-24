Автомобильный крестный ход пройдет в поддержку бойцов СВО в Самаре 25 декабря 2022 года

Принять участие в религиозном мероприятии смогут все желающие / Фото: samepar.ru

В воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Самаре состоится необычный крестный ход. Он пройдет в формате автопробега и будет посвящен защитникам Отечества — участникам СВО.

— Крестный ход — автопробег стартует от Софийского собора на улице Соколова, 1а. Начало в 12:00. Мероприятие состоится по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Серия, — говорится в сообщении организаторов, размещенном в соцсетях.

Принять участие в автомобильном крестном ходе смогут все желающие. За время его проведения планируется сделать остановки у храма Святителя Николая в Южном городе, затем у храма Александра Невского на улице Транзитной, возле храма Всех Святых в переулке Павла Маркина и около храма Кирилла и Мефодия на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.

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