Яблоку негде упасть: блогер показал переполненную парковку у «Космопорта» в Самаре

В Самаре стартовал традиционный предновогодний ажиотаж в магазинах Фото: скриншот с видео

В Самаре начался предновогодний ажиотаж в торговых центрах. Многие горожане открыли «охоту» на продукты к праздничному столу или на подарки для друзей и родных. Блогер Евгений Щекин снял на видео, как жители областной столицы в субботу, 24 декабря 2022 года, массово рванули в «Космопорт». Он показал с воздуха переполненную парковку у торгового комплекса.

— Яблоку негде упасть, — лаконично прокомментировал автор ролика.

На кадрах видно, как на парковке «Космопорта» стоят сотни машин. Найти свободное место вновь прибывшим покупателям довольно проблематично. Интернет-пользователи шутят, что все внезапно решили поехать за горошком — одним из самых популярных ингредиентов новогодних блюд. Именно его зачастую трудно отыскать в магазинах перед главным зимним праздником.

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