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НовостиОбщество25 декабря 2022 9:53

Первый пошел: лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию

В «Крылья Советов» под новой фамилией перешел лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой
Сергей АХМАТОВ
Владимира Сычевого в Самаре встретили пиццей

Владимира Сычевого в Самаре встретили пиццей

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» сняли креативный ролик- представление нового игрока. Первым зимним трансфером встал Владимир Сычевой, который будет выступать за Самару под фамилией Писарский. О его переходе объявили 25 декабря. Анонсировали это событие в клубе вкусным роликом.

Итальянский повар Антонелло Казу готовит для ССычевого супер-пиццу – для лучшего нападающего РПЛ. В тесто замешиваются крымское тепло, 17 голов, вызов в сборную, предложение руки и сердца. Не хватает чего-то одного…

- Добавим остроты, - говорит в финале сам Владимир и кладет поверх кусочка пиццы перчик. Ну что ж, фанатам остается надеяться, что этйо же остроты добавит игре «Крыльев» сам бомбардир, сделав острее и результативнее атаки. И фанаты ценят вкус игры с новым членом команды.