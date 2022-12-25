Зимняя работа российского художника Ильи Робе появилась на билборде у Ладьи в Самаре

Сотни художников со всей России прислали более 600 работ. Фото: правительство Самарской области

В Самаре на рекламном билборде у Ладьи появилась работа из серии «Край земли» известного российского художника Ильи Робе. Перфоманс реализован в рамках уникального проекта Samara Ground 2022.

— В этом году проект проходит в экспериментальном формате, он объединил искусство и социальную рекламу. Зимний арт-эксперимент направлен на улучшение качества городской среды и на развитие художественной среды, — рассказали в региональном правительстве.

Сотни художников со всей России прислали более 600 работ. В Самаре на более чем 200 рекламных поверхностях разместили работы нескольких десятков авторов. Впечатлениями от участия поделился художник Илья Робе.

— Процесс был очень интересным. Мероприятия такого формата могут гораздо больше раскрывать автора. Ты можешь работать в любое время года и в любую погоду. Дождь, снег, ветер могут накладывать свой отпечаток на изображение. Ты можешь находиться с ними в симбиозе, — сказал Илья Робе.

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