Большинство самарцев поддерживают повышение минимального возраста призыва в армию

Самарцы старше 45 лет поддерживают идею чаще людей в возрасте до 34 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob большая часть самарцев поддерживают повышение минимального возраста призыва и считают, максимальный нужно оставить как есть.

Так, жители Самары хотят, чтобы в армию призывали мужчин от 21 до 27 лет. Идею одобряют 52% самарца, 20% она не понравилась. А вот повышение предельного возраста до 30 лет одобрил только каждый третий житель, 49% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин, особенно служивших в армии по призыву, сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Самарцы старше 45 лет поддерживают идею чаще людей в возрасте до 34 лет.

Жители, у которых есть дети, хотели бы, чтобы минимальный возраст составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст увеличить с 27 до 30 лет.

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