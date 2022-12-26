Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в новогоднюю ночь

На протяжении нескольких дней в регионе будут идти снегопады. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящая новогодняя ночь в Самарской области будет снежной и относительно теплой. Сильных морозов не ожидается, зато осадки будут довольно обильными. Информацию сообщают синоптики Gismeteo.

- В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года столбик термометра опустится до -10, местами до -17 градусов. Погода будет пасмурной, ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит 3 метра в секунду, - рассказали специалисты Gismeteo.

Большое количество осадков жителям Самарской области принесут предстоящая и последующие недели. Снегопады начнутся в понедельник, 26 декабря 2022 года и продлятся как минимум до Рождества. Температура воздуха при этом будет варьироваться в пределах -1, -7 градусов.

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