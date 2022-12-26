Самарский аэропорт запустит прямые авиарейсы в Самарканд в январе 2023 года

Самолеты начнут перевозить пассажиров с 16 января 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный аэропорт “Курумоч” со следующего года запускает прямые перелеты в Самарканд. Самолеты начнут перевозить пассажиров с 16 января 2023 года. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Самолеты будут летать по понедельникам, один раз в неделю. Время вылета из Самары - 13:20, прилет в Самарканд - в 17:20. Перелеты также будут осуществляться в обратном направлении. Вылет из Самарканда планируется в 18:20, прибытие в столицу 63-го региона - в 20:20, - рассказали в пресс-службе аэропорта “Курумоч”.

Отмечается, что полет будет длиться три часа. Перелетами займется компания Utair. Добираться в Узбекистан пассажиры будут на самолетах Boeing 737.

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