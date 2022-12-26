В Самаре арестовали автомобиль Infiniti за задолженность более 400 тысяч рублей

Сначала должника ограничили в праве выезда за пределы страны. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Самары может остаться без автомобиля Infiniti за задолженность по неоплаченным штрафам ГИБДД и по налогам. Судебные приставы уже арестовали транспортное средство.

— Общая задолженность мужчины превысила 400 тысяч рублей. Погашать многотысячный долг он не спешил, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Сначала должника ограничили в праве выезда за пределы страны, затем запретили совершать регистрационные действия в отношении его автомобиля. Для поиска машины пришлось завести разыскное дело. В результате транспортное средство мужчины было найдено.

Судебные приставы арестовали Infiniti. Теперь у самарца есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. Если он это не сделает, автомобиль передадут на реализацию, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга.

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