Двое самарцев устроили бой на шпагах посреди пешеходного перехода в центре города

Парней прозвали мущкетерами-2022 / Фото: Подслушано Самара

В воскресенье, 25 декабря 2022 года, жители Самары стали свидетелями необычный картины. На одном из перекрестков в центре города они заметили фехтовальщиков. Двое парней вооружились шпагами и устроили бой прямо на пешеходном переходе. Очевидцы сняли сражение на видео.

- Битва на шпагах была замечена на пересечении улиц Максима Горького и Ленинградской, - сообщили местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, как двое фехтовальщиков стоят по обе стороны дороги. Тут им загорается зеленый сигнал светофора, как команда судьи «Ан гард!» («К бою»), и они устремляются к центру проезжей части. Молодые люди обмениваются несколькими ударами, а затем спокойно расходятся в разные стороны. Что это было, самарцы так и не поняли. Фехтовальщиков уже прозвали мушкетерами-2022.

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