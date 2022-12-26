В Самаре начали изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО

Маскировочные сети плетут на базе стадиона "Энергия" на Красной Глинке / Фото: vk.com/krasnoglin_adm

В Самаре начали изготавливать маскировочные сети для военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Волонтеры работают на Красной Глинке и на улице Ерошевского. Помочь в этом деле могут все желающие.

— Волонтерский центр по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих работает на базе стадиона «Энергия» (п. Красная Глинка, 1-й квартал). Каждый день на специальных столах трудятся от 6 до 15 человек. На изготовление одной сети уходит несколько дней, — рассказали в администрации Красноглинского района, которая тесно сотрудничает с руководителем проекта Людмилой Жадановой.

Благодаря спонсорам в ближайшие дни в центр поступят новые столы, что увеличит производительность. В связи с расширением проекта все желающих приглашают присоединиться к волонтерам. Телефон контакта — 89270185481 (Людмила).

Также самарцы могут помочь волонтерам, которые плетут маскировочные сети на улице Ерошевского. По всем вопросам можно обращаться по телефону 89170135318 (Любовь).

Такие маскировочные сети волонтеры изготавливают на улице Ерошевского / Фото: фонд "Звезда и Лира"

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