Стало известно, какие новогодние салаты больше всего любят жители Самары

Самарцы чаще всего готовят на Новый год "Селедку под шубой", "Оливье" и "Цезарь" Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, какие салаты жители Самары чаще всего готовят на Новый год. В рейтинг, составленный аналитиками Яндекса на основе поисковых запросов, вошли 10 блюд. Не обошлось без традиционных «Селедки под шубой» и «Оливье».

Исследование показало, что главный новогодний салат в Самаре — это «Селедка под шубой». На втором месте оказался «Оливье», который чаще всего в областной столице делают либо с колбасой, либо с курицей, на третьем — «Цезарь». Также в топ-5 входят «Крабовый» и салат с курицей и ананасами. Кроме того, самарцы часто ищут в интернете перед Новым годом рецепты салата с кальмарами, «Обжорки», «Мимозы», салата с креветками и «Греческого».

В других крупных городах России предпочтения в новогодних салатах немного отличаются. К примеру, в Москве часто ищут, как приготовить салат с крабом, в Новосибирске — «Гнездо глухаря», а в Уфе — «Мужские грезы».

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