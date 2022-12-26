Движение трамваев могут вновь изменить из-за строительства «Театральной» в Самаре

Движение трамваев могут изменить на участке от улицы Льва Толстого с поворотом на Красноармейскую Фото: администрация Самары

В центре Самары могут вновь изменить движение трамваев. Причина — переустройство водовода на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской из-за строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Переустройство водовода в сквере у перекрестка Галактионовской и Красноармейской планируется завершить до 30 декабря 2022 года. Около общепита на Красноармейской работы тоже заканчиваются. В дальнейшем нужно будет сделать две переврезки, в том числе в районе трамвайного межпутья, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, в районе перекрестка могут перекрыть одну полосу движения — от Фрунзе в сторону Самарской. Также, возможно, изменят схему движения трамваев — со стороны Льва Толстого с поворотом на Красноармейскую. Окончательное решение пока не принято. Введут ли ограничения, станет известно в конце года.

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