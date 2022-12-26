Компания известного девелопера Анатолия Давидюка приобрела крупный завод в Самаре

Завод приобрела компания "Магистр", владельцем которой является Анатолий Давидюк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский завод железобетонных изделий сменил хозяев. Новым владельцем предприятия стало ООО «Магистр», руководителем которого является известный девелопер, основатель ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк. Компания передала площадку в аренду вновь созданному ООО «Железобетонный завод Самарский», которое возглавляет Владимир Афиногентов, пишет OBOZ.INFO.

По словам Владимира Афиногентова, кардинальных перемен в работе завода не планируется. Он продолжит функционировать в обычном режиме. Трудиться на нем будут те же люди. Он отметил, что одной из задач предприятия станет поставка строительных материалов на запланированные к реализации проекты «Нового Дона». Насколько известно, речь идет о застройке левого берега Самары. Не исключено, что завод подключат и к освоению площадки ГПЗ-4.

Руководитель предприятия рассказал, что к реализации проекта в Куйбышевском районе планируется приступить уже в ближайшее время. В январе 2023 года застройщик намерен получить заключение экспертизы, после чего станет известно, в каких объемах нужно поставлять материалы. Владимир Афиногентов отметил, что дома там хотят строить из кирпича и сборного железобетона, который как раз и производит завод.

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