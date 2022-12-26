Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 12:50

Новый кинотеатр заработал на Московском шоссе в Самаре в декабре 2022 года

Он открылся в LETOUT Аутлет Молл
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцев приглашают на показ фильмов в новый кинотеатр

Самарцев приглашают на показ фильмов в новый кинотеатр

Фото: Архив "КП"

В субботу, 24 декабря 2022 года, в Самаре открылся новый кинотеатр. Он заработал на 18 км Московского шоссе — в LETOUT Аутлет Молл. Информация об этом появилась в официальной группе торгового комплекса.

Ранее в LETOUT (бывший «Московский») работал кинотеатр сети «КАРО». Его закрыли в конце 2022 года. Точная причина прекращения работы кинотеатра «КАРО 8» в Самаре неизвестна. Новое место, где жители 18 км Московского шоссе и ближайших районов смогут теперь смотреть киноновинки, получило название LetoCinema.

График работы кинотеатра, расписание киносеансов и стоимость билетов пока не сообщаются. Своего сайта у LetoCinema еще нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал